عاجل.. السيسى: 2.2 مليون مصرى كانوا مهددين صحيا بسبب فيروس سى

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة 100 مليون صحة وقعت الكشف على 70 مليون شخص، بهدف علاج المرضى، وأيضًا، تشكيل ثقافة مجتمعية فى هذا الشأن.
وأفاد بأن مبادرة الكشف عن فيروس سى عالج 2.2 مليون شخص، متسائلاً: "إذا اجتاح مصر فيروس كورونا قبل علاج هؤلاء فما هو مصيرهم؟"
وتابع: "الهدف من المبادرة لم يكن علاج مرضى فيروس سى فقط، بل الهدف القضاء على الفيروس فى مصر نهائيًا".
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