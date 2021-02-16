سليمان وهدان: الوفد صوت المعارضة الوطنية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.
وأوضح وهدان، أن حزبهم ينتهج صوت المعارضة الوطنية، مؤكدا: "لا نعارض من أجل المعارضة أو بالصوت العالى، ولكن نعارض بأجندة وطنية وبحلول مقدمة".
ومن جانبه، عاود المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تقديم التهنئة للنائب سليمان وهدان، بمناسبة توليه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وجاء تولى سليمان وهدان، رئاسة الهيئة البرلمانية، عقب قرار حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود، والذى سبق وأعلن حزب الوفد توليه رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.
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