هالة زايد تهدى الرئيس السيسى درعا باسم العاملين فى القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - أهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، درعا باسمها وباسم كل العاملين فى قطاع الصحة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا له على مساندته وجهوده للنهوض بالقطاع الصحى وتوفير كل ما يلزم لذلك.





جاء ذلك خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، والذى أكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المبادرات الصحية هدفها التخفيف من آلام ومعاناة المواطنين، موضحا أن القضاء على فيروس سى ساهم فى الحفاظ على المواطنين خلال جائحة كورونا، وأن تطوير نواحى الحياة فى مصر هو الدور الأساسى للدولة وأجهزتها. وأشار الرئيس إلى أن تنظيم الأسرة سيكون له تأثيره الإيجابى على نواحى الحياة وتطويرها، داعيا كل المواطنين للمشاركة الإيجابية فى التعامل مع أزمة الزيادة السكانية.

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