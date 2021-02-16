إيهاب الفار: إنشاء وتطوير 211 مشروعا طبيا فى 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه على مدار 6 سنوات نجحت القوات المسلحة فى تطوير عدد من المستشفيات العسكرية فى جميع المحافظات.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة. وأضاف الفار أن 40% من إجمالى متلقى الخدمة العلاجية بالمستشفيات من المدنين، كما تم إنشاء وتطوير 211 مشروعا طبيا بإجمالى 12 ألف سرير منذ عام 2014 وحتى الآن. وأشار الفار إلى أنه تم إنشاء كلية الطب فى الكليات المسلحة، والمعاهد الصحية للتمريض لتخريج طواقم على أعلى مستوى.

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