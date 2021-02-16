عاجل.. السيسى: من حق الناس تعبر عن رأيها.. ولكن نفهم الأول

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إن هناك جهودا كبيرة تبذل فى قطاع الصحة، مفندًا المبادرات التى أطلقتها وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية.
ووجه الرئيس السيسى حديثه لمن يتساءل عن حجم الجهود، قائلاً: "من حق الناس تعبر عن رأيها أو المعارضة بهدف تحسين حياة الناس وبحث الأفضل للناس".
وتابع: "التعبير عن الرأى والاعتراض أمر نقبله بشرط أن يكون المتحدث فاهم ومذاكر ما يقول.. قل ما شئت لكن افهم، عندما أتحدث وأعلق يكون هدفى تسليط الضوء على الجهود المبذولة".
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