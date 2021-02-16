عاجل.. السيسى يفتتح عددا من المستشفيات العسكرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاحه للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة.

وافتتح الرئيس السيسى، مستشفى الزقازيق العسكرى، ومستشفى دمنهور العسكرى، ومستشفى النرجس العسكرى، ومستشفى الياسمين العسكرى.