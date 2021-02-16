عاجل.. السيسى: 54 مليار جنيه تكلفة الزيادة السكانية فى مجال الصحة فقط

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الصحة، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج إلى 54 مليار جنيه، حال استمرار الزيادة السكانية بهذه الكثافة. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن هذا على المدى الطويل، أى أن المنظومة الصحية تحتاج 13 مليار جنيه سنويًا، وهذا فى مجال الصحة فقط.

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