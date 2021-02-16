الصحة: 23.03 مليار جنيه تكلفة تشغيل منظومة التأمين الشامل بـ 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، المشرف على المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدوى لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة (المخصصة للحجر الصحى حاليًا)، و22 مركزا طببيا ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن الافتتاح الرئاسى شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إضافة إلى مستشفى 30يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذى تم الانتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية فى نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالى المحافظات التى تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد فى يوليو 2019.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبى عظيم لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سريرا، كما يضم 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".

وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، والذى تم افتتاحه اليوم أيضًا، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية له 135 سريرا، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بإقليم القناة كله.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى عن سعادته بتحقيق حلم المصريين خطوة بخطوة، فقد كانت بورسعيد نواة المنظومة والتى تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بها لتوفر التغطية الصحية الشاملة لأهالى بورسعيد من خلال 35 وحدة ومركز و8 مستشفيات، وانضم إليهم المستشفى التاسع وفق هذا الافتتاح الرئاسى (مستشفى 30 يونيو) والذى تم تجهيزه على أعلى مستويات الجودة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 90 سريرا لخدمة أبناء بورسعيد بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.

وتابع: محافظة الأقصر، التى نحن بصدد افتتاحها رئاسيًا اليوم، تدخل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة من خلال 3 مستشفيات و20 وحدة ومركز لخدمة أهالى الأقصر وأبناء الصعيد، لخدمة أهالى الأقصر، وهم مستشفيات إسنا المركزى التى تبلغ الطاقة السريرية الاستيعابية لها 196 سريرا، ومستشفى العديسات التخصصى والتي تضم الطاقة الاستيعابية لها 63 سريرا، ومستشفى البياضية للنساء والولادة (إيزيس حاليًا) والتى تخدم منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل من سيدات الأقصر، بإجمالي طاقة استيعابية 98 سريرًا.

فيما يشمل الافتتاح الرئاسى اليوم، افتتاح المحافظة الرابعة من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وهى محافظة جنوب سيناء، والتى تدخل مرحلة التشغيل التجريبى بـ 10 وحدات ومراكز طبية فى نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزى والتى تم تطويرها وتجهيزها لتتماشى مع أعلى معايير الجودة وفقًا للمستويات العالمية وتبلغ السعة السريرية بالمستشفى 196 سريرا.

وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التى تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصرى، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالى التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.

وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أنه من المقرر أن يتم تفعيل المنظومة بالمحافظات الثلاث من خلال 27 مستشفى و136 وحدة ومركز طبى، وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية 12 مستشفى و54 وحدة ومركز طبى، أما محافظة الأقصر فتبلغ المنشآت الطبية المقررة لها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل 7 مستشفيات و59 وحدة ومركز، إلى جانب 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركز طبى بمحافظة جنوب سيناء، وقد تم البدء اليوم فى إطلاق التشغيل التجريبى بالمحافظات الثلاث فى المستشفيات المشار إليها عاليه، ويجرى إنهاء أعمال التطوير والتجهيز على أعلى المستويات بباقى المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث، لتفعيل المنظومة بكل طاقتها لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى المحاور الثمانية التى يرتكز عليها مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتشمل "التخطيط الاستراتيجى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمى، التحول المؤسسى، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام".

ولفت إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليون مواطن مواطن بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى الآن، وهو ما يدلل على ثقة المواطن المصرى فى المنظومة الجديدة حتى قبل البدء فى تفعيل المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تشمل محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، حيث تراوحت نسبة رضاء المنتفعين عن المنظومة الجديدة ما بين 90: 93%.

ولفت الدكتور أحمد السبكى إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يتأتى إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، للوصل به إلى النجاح المأمول، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، فى ظل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى كان آخرها ضغط الجدول الزمنى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عاما، مشيرًا إلى التعاون المثمر لإنجاح المنظومة بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهم "الهيئة العامة للرعاية الصحية" وهى المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتى تسعى تقديم الخدمة الطبية لمنتفعى المنظومة الجديدة بأعلى جودة مرضية وبما يحقق رضاء المنتفعين، و"الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" وهى المسئولة عن اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة، و"الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل" وهى الجهة المنوطة بتمويل النظام من خلال تحصيل الاشتراكات ومصادر الدخل الأخرى، وذلك بما يضمن فى النهاية توفير رعاية صحية مميزة ومتكاملة ذات جودة عالية من نظام التأمين الصحى الشامل الجديد وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.