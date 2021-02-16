مجلس النواب يقر نهائيا إعفاء عوائد سندات الخارج من الضرائب والرسوم

جدة - نرمين السيد - وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة والذى أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى تم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.

لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.

وقد تضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة على مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون فى القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة المالية طرحت سندات دولارية فى أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق على مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الإضافة المقترحة فى مادة مستقلة ووافقت الحكومة على هذا الأمر.

وتنص المادة الأولى على: استثناءً من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وتنص المادة الثانية على "أن يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".

ومن ناحيته، طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعى لكل القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية.

وأشار أبو العينين فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه لابد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية فى السوق العالمى.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التى يقوم بها الرئيس فى المشروعات القومية تستدعى تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمى.

وأوضح أبو العينين أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطى فرصة كبيرة فى السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية فى التفاوض، مشيرا إلى أنه دائما يكون هناك مفاجآت طيبة من وزارة المالية فى التفاوض، خصوصا وأن السعر الذى تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة.

وأكد وكيل مجلس النواب أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصرى والثقة الكبيرة، قائلا: "نحن فى حاجة لتمويل خارجى بالمشروعات العملاقة فى كل أرجاء البلاد"، متابعا: الرئيس عبد الفتاح السيسى يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة.