أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستعداد الكامل لإجراء اختبارات لفيروس سي مرة أخرى لعدد 70 مليون مواطن مسجلون بقاعدة البيانات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية:" ربنا كان موفقها في موضوع كورونا اكثر من دول كتير، رغم إن إحنا كمواطنين مكوناش ملتزمين قوى والناس كانت عايشة عادي خالص".
وأضاف الرئيس: " 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي، لو كانوا دخلوا بالمرض ده الجائحة كان ممكن يحصل إيه؟..ومقفلناش البلد علشان الاقتصاد ومخاطره الكثيرة جدا، وعملنا توازن في الأزمة دي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: ربنا وفقنا فى موضوع كورونا.. والناس كانت عايشة حياتها عادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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