مركز حوار ”الهجرة” يبدأ فاعليات ندوة نقاشية حول إدماج شباب مصر الدارسين...

السفيرة نبيلة مكرم: تمكين الشباب صورة مضيئة لهذا العهد

وزيرة الهجرة: حريصون على فتح مسارات لحوار مستدام بين كوادر التنسيقية وشباب الدارسين بالخارج لعرض تجربة مصر الفريدة

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فاعليات الندوة النقاشية التي ينظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة، وتنعقد تحت عنوان "المشاركة السياسية وتمكين الشباب بين الواقع والمأمول"، لمناقشة آليات إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج في جهود الدولة وتعزيز مشاركتهم في طرح رؤاهم عن القضايا التي تطرحها مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تتبناها الوزارة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من خبراء "مصر تستطيع" في عدة دول.

هذا ويشارك في الندوة: النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن خبراء "مصر تستطيع" بالخارج: المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا وإحدى المساهمات بمشروعات مع وزارة الإنتاج الحربي، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرا في العالم، وحسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الألماني، علاوة على مشاركة شباب مصر الدارسين بالخارج، 30 شابًا على الأرض و20 آخرين عبر تطبيق "زووم".