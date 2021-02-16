وزير النقل يحضر فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد في كافة...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري وإختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج للعمل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الإنطلاقة الحضارية العملاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال ليس فقط

داخل إقليم القاهرة الكبرى ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلى والبحري وبما يمكن من

تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقاً للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة الهيئة القومية للأنفاق لحضور فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للإنفاق وذلك في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والاشارات والحاسبات حيث يتم إختيار عدد227 مهندس من بين عدد 346 مهندس متأهل الى المرحلة النهائية للاختبارات من إجمالي 800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة

في بداية حديثه مع عدد من المهندسين نقل وزير النقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى كافة المتقدمين وتمنيات سيادته بان يقود المهندسين الذين سيتم اختيارههم مسيرة النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال مشيرًا الى توجيهات القيادة السياسية ايضا ان يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى مشكلة من (أساتذة الجامعات المصرية – الكلية الفنية العسكرية – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة النقل – الهيئة القومية للأنفاق)

كما ناقش الوزير المهندسين المتقدمين حول عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي والدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في تسهيل

حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بالإضافة الى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة

و رؤيتهم في امتداد هذه المشروعات في انحاء الجمهورية وخاصة منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر التي ستساهم في نقل الركاب والبضائع والتي تمثل نقلة حضارية جديدة وكذلك الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وتلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو بما يخدم التنمية المستدامة للدولة كما تناول الوزير في حديثه مع المهندسين الأهمية الكبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تنفذ في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي

كما اكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق بضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين الذين سيتم اختيارهم بحيث تشمل الدورات 30منها تدريبات نظرية ومعامل و70منها دورات تدريبية في مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي