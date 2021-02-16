صدور عدد جديد من نشرة مركز المعلومات

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:

• الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

• وزير التعليم العالي: الجامعات ستتخذ إجراءاتها للحفاظ على صحة الطلاب

• لا صحة لما يتردد عن «عاصفة ثلجية».. وحالة من عدم استقرار الطقس اعتبارًا من اليوم

• ستاندرد آند بورز: رحيل الوافدين عن دول الخليج قد يستمر حتى 2023

• بايدن يسعى إلى تحقيق توازن فى العلاقات الأمريكية السعودية

• تأثير موجة كورونا الثانية على الشركات العاملة فى مصر.. أحدث استطلاعات مركز المعلومات

• ماذا قال بنك أبو ظبى الأول عن الاقتصاد المصري؟ إعرف من إنفوجراف اليوم

• عودة الطلب الأمريكي على النفط بعد أشهر من الجمود بسبب كوفيد19.. فيديوجراف اليوم

• تحليل موقف مصر فى مؤشر المؤسسات

• انتعاش التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2020.. الفضل للتجارة في السلع

• هل يُعدُّ "التعليم الهجين" النموذج الأمثل وسط تفشِّي جائحة "كوفيد-19"؟

• السفير/ محمد توفيق يكتب: آفاق العلاقات المصرية الأمريكية في 2021

• كتاب جديد: الأبنية الصحية

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