صدور عدد جديد من نشرة مركز المعلومات

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:
• الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء
• وزير التعليم العالي: الجامعات ستتخذ إجراءاتها للحفاظ على صحة الطلاب
• لا صحة لما يتردد عن «عاصفة ثلجية».. وحالة من عدم استقرار الطقس اعتبارًا من اليوم
• ستاندرد آند بورز: رحيل الوافدين عن دول الخليج قد يستمر حتى 2023
• بايدن يسعى إلى تحقيق توازن فى العلاقات الأمريكية السعودية
• تأثير موجة كورونا الثانية على الشركات العاملة فى مصر.. أحدث استطلاعات مركز المعلومات
• ماذا قال بنك أبو ظبى الأول عن الاقتصاد المصري؟ إعرف من إنفوجراف اليوم
• عودة الطلب الأمريكي على النفط بعد أشهر من الجمود بسبب كوفيد19.. فيديوجراف اليوم
• تحليل موقف مصر فى مؤشر المؤسسات
• انتعاش التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2020.. الفضل للتجارة في السلع
• هل يُعدُّ "التعليم الهجين" النموذج الأمثل وسط تفشِّي جائحة "كوفيد-19"؟
• السفير/ محمد توفيق يكتب: آفاق العلاقات المصرية الأمريكية في 2021
• كتاب جديد: الأبنية الصحية
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