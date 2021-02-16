رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: مستشفيات الجيش تعالج مليون مدنى سنويا

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهود القوات المسلحة فى مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مستشفيات القوات المسلحة ساهمت فى علاج الأمراض المختلفة للمدنيين بمتوسط مليون حالة سنويا.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته فى افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة قامت بالكشف على 2 مليون شاب من شباب التجنيد خلال الفترة من 2016 حتى 2020، بالإضافة إلى علاج 12 ألف حالة مرضية فى مستشفيات القوات المسلحة.

وكشف عن إنشاء 5 مستشفيات ميدانية لمواجهة جائحة كورونا بطاقة 4 آلاف سرير احتياطى استراتيجى للدولة بتكلفة 250 مليون جنيه، فضلا عن تطوير المدن الجامعية لاستقبال وعزل مصابى كورونا فى 6 محافظات، بإجمالى 7 مدن بطاقة 17.500 سرير بتكلفة 417 مليون جنيه، كما تم تطوير 59 مركزا للقاح فيروس كورونا المستجد بإجمالى 36 مليون جنيه.

وأعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة افتتاح 4 مستشفيات للرعاية الصحية في 3 محافظات بتكلفة 1.9 مليار جنيه، منها 2 غرب العاصمة الإدارية ، وهما النرجس والياسمين، طاقة 200 سرير لكل مستشفى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.