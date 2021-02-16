الرئيس السيسى: المبادرات الرئاسية تستهدف تخفيف آلام ومعاناة المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، تهدف للعمل على قضايا صحية لحلها لتخفيف آلام ومعاناة المصريين، وتخفف من الضغط على النظام الصحى في مصر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للعاملين بالقطاع الصحى، قائلا: "نوجه التحية والتقدير للعاملين بالقطاع، سواء اللى استشهدوا فى أداء هذه المهمة أو اللى بيقوموا بدورهم الرائع جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى".
وتابع الرئيس: "وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهى تواجد هذا المرض تماما في بلدنا".
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