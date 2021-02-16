الرئيس السيسى: الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحدثت عن النمو السكانى وتأثيره على القطاع الطبي وبالتالي نحن في حاجة إلى 54 مليار جنيه في العام.
وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية: "ولو سألنا الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، هيقول عاوز 60 ألف فصل وعاوز المعملين والاداريين للعمل فيهم.. استوقفتني كلمة حقوق الانسان والمسار السياسى ليس كل حقوق الإنسان .. من حق الناس تعبر عن رأيها، ويكون لدينا معارضة سياسية، ولكن الهدف فى النهاية تحسين أحوال الناس وحياتهم.. الهدف كده مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم.
وأضاف: "نقبل المعارضة بشرط يكون فاهم يكون بيقول ليه.. والكلمة دى بتوقف عندها كتير.. الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات.. وده هيخفف على المعارضة.. من فضلك وانت بتتكلم يبقى عارف كده.. الإشكالية الناتجة عن عدم الكشف المبكر للأطفال.. على سبيل المثال .. الطفل او الطفلة يتم علاج الطفل والطفلة بشكل مبكر ومن خلال الأخذ بالأساليب العلمية حتى يتم منع ضرر أكبر مع زيادة عمر الطفل وهكذا".
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