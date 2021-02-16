الرئيس السيسى: "الشعب المصرى هو اللى بيصرف مش الدولة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة جادة في مواجهة التحديات، مضيفا: " احنا جادين في مواجهة تحدياتنا ونعتبره مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية وأن نصنف تصنيف كويس، رغم أهمية ذلك، ولكن إحنا بنعمل ده لأن ده دورنا كحكومة ومؤسسات ومجتمع مدني".
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، من الزيادة السكانية، قائلا:"النمو السكان ما لم ينخفض الى 400 ألف في السنة صدقونى لن نشعر أبدا وتفضل الدولة تجري.. مش الدولة اللى بتصرف ده الشعب المصرى اللى بيصرف، مش احنا اللى بنعاني الشعب هو اللي هيعاني.. انا بعاني كمسؤول.. لكن في النهاية ابنك او بنتك مستوى التعليم هيبقى جيد ولا مش جيد.. فرصة التغذية تبقى كويسة ولا لأ؟، ويروح يلاقى فرصة عمل ولا لأ؟، هي الحكاية كده مش الحكاية صرف 13 مليار".
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