الرئيس السيسى يفتتح 4 مستشفيات ومجمع أمصال عبر "فيديو كونفرانس" من الإسماعيلية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، 5 مشروعات كبرى فى القطاع الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، من محافظة الإسماعيلية، وهى "مستشفى العجمى المركزى بالإسكندرية، مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط، مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ، مستشفى إسنا المركزى بالأقصر، والمجمع القومى للأمصال واللقاحات بحلوان".
وأهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، درع من الأطقم الطبية، كتحية حب وتقدير له على جهوده الكبيرة فى الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن تكلفة المشروعات التى يتم تدشينها اليوم فى القطاع الصحى، تتجاوز 40 مليار جنيه، من تطوير منظومة الإسعاف وافتتاح مستشفيات بلغ عددها 15 مستشفى إنشاء جديد، و4 مستشفيات تطوير بتكلفة 14 مليار جنيه، بجانب تدشين مبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة بتكلفة حتى الآن 1.5 مليار جنيه، وتدشين المجمع القومى للقاحات والأمصال فى حلوان، وتطوير 34 مستشفى حميات وصدرية بتكلفة فى حدود نصف مليار جنيه.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه.
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