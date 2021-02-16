مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع لائحة الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وجاءت الموافقة بثلثى اعضاء المجلس وقوفا، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور.

ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية، وفى إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، مشيرة إلي توافقه مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلى (254) منه، وجاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس، وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته.

وتأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.

وتضمن مشروع اللائحة كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ، واختصاصاته الدستورية.