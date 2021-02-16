حالة الطقس.. شاهد سقوط أمطار غزيرة على شوارع الجيزة

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.
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