عمرو السنباطي: الرئيس استجاب لمطلب أهالي الهجانة بتغيير اسم العزبة و " مدينة الامل " تطبيق عملي لحياة كريمة

أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير عزبة الهجانة والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، كما وجه النائب عمرو السنباطي الشكر للرئيس بعد قراره بتغيير أسم "عزبة الهجانة" الى "مدينة الأمل".

عمرو السنباطى: مدينة الأمل تعبر عن واقع جديد وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي " مدينة الامل": تعبر عن واقع جديد، و مايحدث في الهجانة أعطى الأمل لغد جديد مشرق ومستقبل أفضل لأهالي هذه المنطقة وغيرها من المناطق العشوائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير هذه المناطق و الارتقاء باحوالها المعيشية. و قال عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، الأمل و الحلم تحول إلى واقع على الأرض في عهد الرئيس السيسي، بعد أن كان مستحيلا في عهود سابقة، موضحا أن الانجازات التي تتم الآن بمثابة تطبيق عملي لمصطلح حياة كريمة ، بالتخلص من المناطق العشوائية و بناء مجتمعات حضارية تتوافر فيها خدمات متكاملة مضيفا " سيكون لهذا الامر مردود ايجابي على مستقبل الاجيال القادمة".

عمرو السنباطى يجرى استطلاعًا للرأى

الجدير بالذكر أن النائب عمرو السنباطى كان قد أجرى مؤخرا استطلاع راى لاختيار اسم للعزبة ، و شارك فى الاستطلاع الالاف من اهل و ابناء الدائرة ، و اعلن النائب قبل ايام رغبة الاهالي في تغيير اسم العزبة بناء على هذا الاستطلاع . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه يتابع مخططات تطوير منطقة الكيلو "4,5" بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة، حيث وجه باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالاحوال المعيشية لقاطنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها الي الافضل من قبل الدولة. اقرأ أيضًا: البرلمان يحيل تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة للجان المختصة