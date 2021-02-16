وزيرة الصحة: 40% من وحدات الغسيل الكلوى بمساعدة صندوق دوت الخليج

وزيرة الصحة- ارشيفية
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة اكتشاف وعلاج صعوبة وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، حققت نجاحًا هائلًا منذ إطلاقها.
مبادرة دعم وصحة الجنين
أضافت هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة دعم وصحة الجنين، غاية في الأهمية بالنسبة للأم والأطفال، وتنطلق بداية من فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم، للحفاظ على الأجيال الجديدة من "الإيدز" والـ"الزهرى".
ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه تم الكشف عن 30 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، كما تم تجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي بمساعدة صندوق دوت الخليج بتكلفة 360 مليون جنيه.
مبادرات الأمراض غير السارية
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرات الأمراض غير السارية لها أثر كبير على الاقتصاد القومي، حيث أجرينا دراسة بالتعاون مع البنك الدولى، والتي أكدت أن هذه المبادرات من شأنها زيادة الناتج المحلى بنسبة 0.35 % وتوفير 3 مليارات جنيه ، فضلا عن الحفاظ على حياة 22 ألف مواطن سنويًا.
الجدير بالذكر، أن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.
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