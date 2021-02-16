وزيرة الصحة: 40% من وحدات الغسيل الكلوى بمساعدة صندوق دوت الخليج

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة اكتشاف وعلاج صعوبة وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، حققت نجاحًا هائلًا منذ إطلاقها.

مبادرة دعم وصحة الجنين

أضافت هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة دعم وصحة الجنين، غاية في الأهمية بالنسبة للأم والأطفال، وتنطلق بداية من فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم، للحفاظ على الأجيال الجديدة من "الإيدز" والـ"الزهرى".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه تم الكشف عن 30 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، كما تم تجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي بمساعدة صندوق دوت الخليج بتكلفة 360 مليون جنيه.