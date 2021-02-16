بإستثناء القطبين وبيراميدز.. تعرف علي الفرق المتأهلة لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

إنتهت منافسات كأس مصر لدور ال32 بإستثناء مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركاتهم الأفريقية خلال الفترة الحالية، وحقق عدد من الفرق الفوز في الدور ال32 من بطولة كأس مصر والتأهل للدور القادم.

حقق فريق المصري البورسعيد الفوز علي فريق المنصورة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، أنتهت المباراة بنتيجة 3/0 علي حساب المنصورة، جاء الهدف الأول للمصري خلال الشوط الأول ، وأحرز الهدف الثاني لاعب الفريق أحمد شديد قناوي في الدقيقية 77 والهدف الثالث في الدقيقة 91 ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الجولة ال32 من المسابقة.

في بطولة كأس مصر كان فريق الإتحاد السكندري الفوز علي حساب نجوم المستقبل بهدفيين مقابل هدف أيضا، وبهذا الإنتصار صعد زعيم الثغر للدور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت علي استاد المكس في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بقيادة فنية للعميد حسام حسن.

اتحاد نبروه فاز على اتحاد المنزلة 2/1ولم يشارك في منافسات الدور التمهيدي الثاني ثم انتصر على طنطا 2/1ثم على مركز شباب سيدي غازي 3/0.

تلقى الإنتاج الحربي هزيمة مفاجئة من فريق كوكاكولا بهدف نظيف، خرج علي إثرها الفريق الحربي من كأس مصر وصعود كوكاكولا للدور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وفاز النادي الإسماعيلي بالأمس علي نادي لافيينا اف سي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل في الدقيقة 52 اللاعب بينسيون شيلونجو، ثم استطاع لافيينا التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب مصطفي النازاري، وفي الدقيقة 84 استطاع الدراويش ان يحسم المباراة لصالحه باحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب شيلونجو، والتأهل أخيرا الي الدور ال16، وذكر سبب غياب الثنائي من مباراة أمس أمام لافيينا في بطولة كأس مصر في الدور ال32 بسبب اجهادهم من كثرة المبارايات المتتالية في وقت قصير دون وجود وقت كافي لراحة اللاعبين.

بينما سحق فريق الجونة أمام فريق نادي كيما أسوان والتي أنتهت بنتيجة 6/1 في الدور ال32 في بطولة كأس مصر.

ومن ناحيه أخري تم تأجل مباراة الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر الدور ال32 وذلك بسبب ضغط المباريات والمشاركات الإفريقية، بينما يستعد فريق سموحة لمباراته اليوم أمام فريق دكرنس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

