وزيرة الصحة: "تم تعديل الهيكل الصحي لجعل المبادرات الرئاسية مستدامة"

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية العديدة التي تم إطلاقها في مجال الصحة، نجحت في تحقيق هدفها بشكل كبير حيث تم اكتشاف الكثير من الأمراض في بدايتها والقيام على علاجها.

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وأوضحت زايد خلال كلمتها في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، أن المبادرات الرئاسية ساهمت في حماية صحة الملايين حيث أن الاكتشاف المبكر للأمراض يساعد على علاجه وعدم تدهور الحالة.

وزارة الصحة: عدلنا الهيكي الصحة ووضعنا قطاع كامل للصحة العامة

وشددت على أن الدولة جعلت المبادرات الرئاسية مستدامة لاهميتها والنتائج التي تحققها وقالت:" المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة مهمة جدًا، لذلك لما عدلنا الهيكل الصحي وضعنا قطاع كامل للصحة العامة لوضع تلك المبادرات للاستدامة، وارتقينا بالخدمة والبنية التحتية بشكل كبير، لأن تلك المبادرات لدعم الصحة وفرت على الاقتصاد المليارات التي يتم صرفها على الأمراض والتي كانت لم يتم اكتشافها الا بعد تدهورها".

مبادرات رئيس الجمهورية حافظت على صحة الملايين ووفرت المليارات

ولفت أن المبادرات الرئاسية والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدف مختلف الفئات من أطفال وسيدات وشباب ورجال وكبار سن، والتي توفر على المواطن رحلة طويلة مع المرض والعلاج بجانب عبء التكاليف الخاصة بعلاج تلك الأمراض، ومنها مبادرة الكشف المبكرة لسرطان الثدي، والاعتلال الكلوي ومبادرات أطفال المدارس لحمايتهم من الأنيميا والتقزم الناتجة عن سوءالتغذية.

ومبادرة الكشف عن الامراض المزمنة وفيروس سي، والاهتمام بالاطفال حديث الولادة بعد اكتشاف تعرض الكثيرون منهم لزراعة قوقعة ولم يتم الكشف عن تلك المشكلة إلا بعد فترة مما قد يعرض الطفل للمعاناة لعدم قدرته على العلاج بعد سن الخامسة، وبالتالي اهتم الرئيس بها، ومبادرات الاهتمام بسمنة الأطفال وانتهاء قوائم الانتظار التي تعتبر شبح يواجه المريض.