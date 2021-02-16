السيسي: نسعى إلى حل مشاكل الريف المصري خلال الـ 3 سنوات القادمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة مستعدة بشكل كامل لإجراء اختبارات لفيروس سي مرة أخرى لعدد 70 مليون مواطن مسجلون بقاعدة البيانات.

وقال السيسي :" ربنا كان موفقها في موضوع كورونا اكثر من دول كتير، رغم إن إحنا كمواطنين مكوناش ملتزمين قوى والناس كانت عايشة عادي خالص".

وتابع: " 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي، لو كانوا دخلوا بالمرض ده الجائحة كان ممكن يحصل إيه؟..ومقفلناش البلد علشان الاقتصاد ومخاطره الكثيرة جدا، وعملنا توازن في الأزمة دي".

مشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على القطاع الطبي

لفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي نواجهها تؤثر بشتى الطرق على العديد من القطاعات منها القطاع الطبي، وكذلك المنظومة التعليمية.

وتابع السيسي: "ولو سألنا الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، هيقول عاوز 60 ألف فصل وعاوز المعملين والاداريين للعمل فيهم.. استوقفتني كلمة حقوق الانسان والمسار السياسى ليس كل حقوق الإنسان .. من حق الناس تعبر عن رأيها، ويكون لدينا معارضة سياسية، ولكن الهدف فى النهاية تحسين أحوال الناس وحياتهم.. الهدف كده مش المعارضة للمعارضة ومش التعبير عن الرأي علشان الناس تتكلم".

وأضاف: "الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة التحديات وده هيخفف على المعارضة.. من فضلك وانت بتتكلم يبقى عارف كده.. الإشكالية الناتجة عن عدم الكشف المبكر للأطفال.. على سبيل المثال .. الطفل او الطفلة يتم علاج الطفل والطفلة بشكل مبكر ومن خلال الأخذ بالأساليب العلمية حتى يتم منع ضرر أكبر مع زيادة عمر الطفل وهكذا".