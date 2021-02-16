المبادرات الرئاسية دعمت الدولة لمواجهة فيروس كورونا

أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن المبادرات الرئاسية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار توليه الرئاسة، كان لها دور كبير في مواجهة جائحة كورونا، حيث عملت على تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعمت قدرة الدولة على مواجهة تلك الأزمة.

إقرأ أيضًا: وزيرة الصحة:"تم تعديل الهيكل الصحي لجعل المبادرات الرئاسية مستدامة"

مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة ساعدت في انخفاض الإصابة بكورونا

وأكدت أن اصحاب الأمراض المزمنة الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا، وكانت نسبة الإصابة في تلك الفئة مرتفعة، ومع مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة تم انخفاض النسبة لحصول المريض على العلاج اللازم، والتوعية المطلوبة.

كما لفتت لبعض المبادرات التي نجحت في تقليل نسب الإصابة بالأمراض والوقاية منها بل والكشف عنها بشكل مبكر مما يساعد في علاجها بشكل اسهل واسرع ويوفر على المريض والبلد مبالغ كبيرة، ومن بين تلك المبادرات: مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فيروس سي، ومبادرة دعم صحة الأم الحامل وصحة الجنين وحديث الولادة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وغيرها.

مبادرة انتهاء قوائم الانتظار خفضت المدة من 3 شهور لأسبوع وأقل

ولفتت أن مبادرة انتهاء قوائم الانتظار بعدما كان يتعرض الفرد للانتظار لمدة 3 شهور انخفضت المدة لاسبوع واقل.

كما كانت مبادرات حديث الولادة للحفاظ على الطفل وتمنع اعاقته، والتي اشاد بها العالم باعتبارها مبادرة في قمة الانسانية، وعليه الاقتداء بها.

كما يتم كتابة على شهادة ميلاد الطفل من الخلفة حالته، قائلة:" دلوقتي بيبقى في شهادة الميلاد من ورا مكتوب قياس السمع ونعرف نتوقع إن كان الاطفال محتاجين قوقعة ولا لاء"، أما عن مبادرة صحة المرأة الحامل والجنين تضمن ولادة طفل لا ينقل له الأمراض، والمرتبطة، حيث نكشف على "الحوامل" ويتم إجراء التحاليل ومتابعتهم خاصة ممن يعانوا من أمراض سهل انتقالها للطفل مثل "فيروس A، والإيدز والزهري، وغيرها وبذلك نضمن طفل خالي من تلك الأمراض.