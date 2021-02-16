"ذلة لسان" تقضي علي طموح صفقة الأهلي الجديدة

أعلن النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إتمام التعاقد مع مدافع نادي المنصورة الشاب "ياسر هاني" وذلك بعدما تم الإتفاق مع إدارة نادية دون الكشف عن قيمة الصفقة أو المبلغ الذي سوف يتقاضاه اللاعب مع المارد الأحمر.

وبعد إعلان النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، ظهر اللاعب عبر شاشات التليفزيون وعبر عن سعادتة الكبيرة بعد الإنتقال للمارد الأحمر، وأنه فضل الإنتقال للنادي الأهلي بالرغم من وجود عروض كثيرة من جانب أندية الدوري المصري.

وأكد اللاعب في وقت سابق أن المسؤولين في الأهلي كانوا يتابعونة بإستمرار وأرسلوا بعض الأشخاص لمتابعتة خلال مبارياتة مع المنصورة أو منتخب الشباب.

الحلم ينتهي سريعا بسبب إعتراف اللاعب بعد قرب إنتقالة للنادي الأهلي أن من مشجعي نادي الزمالك، لتتوقف الصفقة بشكل سريع ويعلن الأهلي عدم التوصل إلي إتفاق مع مدافع المنصورة ليبقي مع فريقة لحين إشعار آخر.

حديث اللاعب في الإعلام جعل مسؤولي الأهلي يتراجعوا في إتمام الصفقة بسبب الحديث الدئم والذي لا تراه مناسبا مع فكر الإدارة وسبب إعلان اللاعب إتمام الصفقة قبل إعلان إدارة الأهلي جعل الأمور صعبة وغير مستقرة لتنتهي الآمال سريعا.

ويلعب ياسر هاني المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب موافقة اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذي رحب بضم اللاعب والإستفادة منه ويكون مستقبل للفريق خلال السنوات القادمة.

موقف ياسر هاني لم يكن الأول من نوعة يحدث بسبب إعلان اللاعب الفريق المنتمي له تشجيعيا، وحدث ذلك مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، والذي كان قريبا من الإنتقال لصفوف الزمالك في فترة الإنتقالات السابقة ولكن توقفت الصفقة بسبب تصريحات اللاعب السابقة علي كيان نادي الزمالك، وتحدث البعض أنه من الأفضل الإستفادة من خبرات اللاعب دون النظر علي إنتمائة الكروي، خاصة أن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك كان قد أعلن رغبتة في التعاقد مع اللاعب من أجل الإستفادة من خبراتة الفنية.

ولعب ياسر هاني أمس مع فريقة المنصورة في بطولة كأس مصر أمام المصري، وفاز الفريق البورسعيد 3/0.