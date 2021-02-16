تعرف علي خطة موسيماني للتغلب علي غيابات الأهلي أمام المريخ

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد القاهرة الدولي.

ويعيش موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر حاله من القلق بسبب غيابات لاعبو الفريق مثل علي معلول لاعب باك شمال الفريق والذي تعرض علي إصابة في مباراة فريق بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، ومن الممكن بداء اللقاء بلاعب الفريق أحمد رمضان بيكهام أو محمود وحيد لتعويض غياب معلول.

ولكن نسبة مشاركة لاعب الفريق محمود وحيد صعبة وذلك بسبب عدم اقتناع موسيماني المدرب الفني باللاعب حيث لم يرغب في سفرة مع بعثة الفريق الي بطولة كأس العالم للأندية، ولكن احمد رمضان بيكهام الأقرب لقيادة الجبهة اليسري لأنه لاعب محوري وله المهارات التي تستطيع حل الأزمات ويساعد في تقديم مستوي مميز.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي في لقاء اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، بدر بانون ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا ، جونيور أجاي ، والتر بواليا.

والجدير بالذكر أنه يغيب عن المباراة لاعب الفريق طاهر محمد طاهر وذلك بسبب تعرضة لشد في العضلة الخلفية، وحسين الشحات بعد إيقافة لمدة 4 مباريات بسبب الشغب في مباراة نهائي افريقيا أمام الزمالك، بينما أعلن الإتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم المباراة، ويتكون من الزامبي جاني سيكاوزي حكما للساحة ، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

وأثار تعيين الزامبي جكما لمباراة المارد الأحمر، مخاوف جمهور الأهلي بعد تردد شبهوات كثيرة بالحكم خلال المباريات الماضية، ويرتدي المارد الأحمر الزي الأساسي أثناء اللقاء.

القنوات الناقلة للمباراة:

وأعلنت شبكة قنوات Bein sport بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ عبر3 قنوات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأكدت مجموعة قنوات Bein sport بث المباراة عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق عصام الشوالي.

وتبث beIN Sports Fr 4 HD max أحداث اللقاء في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

