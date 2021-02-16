وكيل البرلمان يطالب بمناخ استثماري لتحقيق التنافسية في السوق العالمي

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه لابد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية في السوق العالمي.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.

وأوضح أبو العينين، أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.

وقال: دائما يكون به مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، خصوصا وأن السعر الذي تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة، قائلا: نحن في حاجة لتمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد.

وقال النائب محمد أبو العينين: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة.