السيسي: المصريين كانوا عايشين حياتهم عادي في ظل كورونا| المبادرات ساعدتنا في مواجهة الأزمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل لوزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الصحي الذين يقوموا بدورهم في مواجهة جائحة كورونا لحماية أرواح الشعب، ولكل الذين استشهدوا وهم يؤدون مهمتهم في تلك الفترة الحرجة.

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السيسي: مصر تمتلك قاعدة بيانات لـ70 مليون مواطن لم تكن موجودة

وقال السيسي خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات بقطاع الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة لحماية شعبها، مؤكدًا إن مصر الآن تمتلك قاعدة بيانات لـ70 مليون مواطن وهو أمر لم يكن موجود بهذه الدقة.

السيسي: ربنا كان معانا في مواجهة كورونا والمصريين مكنوش ملتزمين اوي

وعن اندهاش العالم من مواجهة مصر لفيروس كورونا ونسب الإصابات قال:"ربنا كان موفقنا في موضوع كورونا أكثر من دول كتير، رغم إن إحنا كمواطنين مكناش ملتزمين قوى والناس كانت عايشة عادي خالص، وكان صعب نقفل البلد علشان الاقتصاد ومخاطره الكثيرة جدا، وعملنا توازن في الأزمة دي، والمبادرات ساهمت كتير في الوقاية من الفيروس".

السيسي: الهدف من المبادرات التخفيف عن المواطن

وأكد أن المبادرات الصحية هدفها الحقيقي حل قضايا بعينها والتخفيف من معاناة و آلام المواطنين، بجانب التخفيف عن القطاع الصحي أيضًا، مشددًا أن الدولة المصرية جادة فى مواجهة التحديات المختلفة، وأن هذه المبادرات ساهمت في الحفاظ على المواطنين، خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف قائلًا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى"، موضحًا إن القضاء على فيروس سي، ساهم فى الحفاظ على المواطنين خلال جائحة كورونا.

المبادرات الرئاسية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا

ولفت الرئيس: " 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي، لو كانوا دخلوا بالمرض ده الجائحة كان ممكن يحصل إيه؟"، مضيفًا أن مبادرة القضاء عل قوائم الانتظار أسهمت فى تقليل الوفيات أثناء جائحة كورونا.