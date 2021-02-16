زعيم الأغلبية يعلن تبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق دعم الشهداء

أعلن زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن.

من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أخذ رأي النواب على مباردة النائب أشرف رشاد، بالتبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).

وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

ووصف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مواقف الأعضاء وممثلي الهيئات البرلمانية، بأنه مظاهرة في حب الوطن.