البرلمان يقر قانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب من الضرائب

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم.





وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة والذى أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى تم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغيا، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.

لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.

وتضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة على مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون فى القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية فى أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق على مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الإضافة المقترحة فى مادة مستقلة ووافقت الحكومة على هذا الأمر.

وتنص المادة الأولى على: تضاف فقرة ثانية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نصها الآتى

كما تُعفى العوائد والارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وتنص المادة الثانية على "يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".