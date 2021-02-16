هالة السعيد: الزيادة السكانية أكبر تحدى فى مسيرة التنمية

جدة - نرمين السيد - وأضافت السعيد، فى كلمتها خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أهم الإنجازات التى تحققت فى مسيرة التنمية تتمثل فى خفض معدل البطالة والإصابات بالتهاب الكبد الوبائى، ومصر تعمل حاليا على عدد من الخطط أبرزها خطة تنمية الأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك أنواعًا متعددة من التحديات فى طريق التنمية أبرزها "زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، العمالة غير الرسمية"، والتحدى الأكبر هو الزيادة السكانية.