عاجل.. السيسى: 100 مليون شخص يكلفون الدولة تريليون دولار سنويا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ما تطرحه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، هو أمل الحكومة، مؤكدًا أنه إذا كان المواطن يسعى لعمل شىء جيد للدولة وأولاده يجب أن يلتفت باهتمام لموضوع الزيادة السكانية.

وأضاف: "إذا لم نهتم بهذا الملف فلن ننجح فى أى شىء، لأن الرقم المناسب هو تريليون دولار لكل 100 مليون شخص كل عام، لذلك تؤثر الزيادة السكانية بشكل سلبى على كل القطاعات".