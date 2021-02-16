 ذكرى استشهاد 21 مسيحيا فى ليبيا.. بابا الفاتيكان: نالوا أكبر نعمة

جدة - نرمين السيد - وجاء نص الرسالة كما يلى: "أحمل فى قلبى، ذلك اليوم من شهر فبراير فى عام 2015 هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا فى ذلك اليوم أيضا بالدم.. إنهم قدسيينا، قدِّيسو جميع المسيحين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية.. إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين".

وتابع: "لقد ذهبوا للعمل فى الخارج لكى يدعموا أسرهم.. رجال عاديين، أرباب عائلة، رجال يرغبون بالحصول على أبناء، رجال بكرامة العمال، لا يسعون فقط لكى يحملوا الخبز إلى بيوتهم وإنما ليحملوه إلى البيت بكرامة العمل.. هؤلاء الرجال قد قدّموا شهادة ليسوع المسيح".

واستكمل: ذبحوا بوحشيّة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية فى الشام والعراق وماتوا وهم يقولون: "ربِّى يسوع!" معترفين باسم يسوع.

صحيح أن هناك مأساة، وأن هؤلاء الرجال قد فقدوا حياتهم على الشاطئ، ولكن صحيح أيضاً أن الشاطئ قد تبارك بدمائهم.

ولكن ما هو صحيح أكثر أنهم قد نالوا من بساطتهم ومن إيمانهم البسيط والصادق أكبر نعمة يمكن للمسيحى أن ينالها: الشهادة ليسوع المسيح حتى الموت.

أشكر الله آبانا الذى قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان.. أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكى يعترفوا بيسوع المسيح وصولاً إلى الدم.. أشكر أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأخت التى نشَّأتهم وعلَّمتهم أن ينموا بالأيمان.

وتابع البابا فرانسيس: أوجه شكرى أيضا إلى أمهات هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الـ21 رجلاً الذين "أرضعنَهم" الإيمان: إنّهنَّ أمهات شعب الله المقدّس اللواتى ينقلن الإيمان فى "لهجة" تذهب أبعد من اللغات، لهجة الانتماء.

أتحد معكم جميعًا إخوتى الأساقفة فى إحياء هذه الذكرى، أتحد معك أيها الأخ الحبيب تواضروس والأسقف الصديق، ومعك يا جستن ويلبى أنت الذى أردت تشارك أيضا فى هذا اللقاء، ومع جميع الأساقفة والكهنة ولكننى أتّحد بشكل خاص مع شعب الله الأمين والمقدّس الذى ببساطته، وبثباته وتناقضاته، وبالنعمة والخطيئة، يحمل قدماً الاعتراف بيسوع المسيح: يسوع المسيح هو الرب.

واختتم: أشكركم على شهادتكم أنتم أيها الـ21 قديسًا، قديسون مسيحيّون لجميع الطوائف المسيحية؛ وأشكرك أيضا أيّها الرب يسوع لأنك قريب من شعبك، الذى لا تنساه، لنصلِّ اليوم جميعًا فى ذكرى استشهاد هؤلاء الـ 21 شهيدًا لكى يشفعوا بنا جميعًا أمام الآب.