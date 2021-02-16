عاجل.. السيسى: تكلفة فرصة العمل الواحدة من 100 ألف إلى مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء، إن الزيادة السكانية لا تجعل الناس تشعر بالتنمية، فنحن نحيا وضعًا أجبرنا على العيش فيه.. بعيدًا عن أداء أى الحكومة أو رئيس".

وأضاف: "أمان واستقرار مصر لن يتم إلا إذا كانت هناك أرقام تساعد فى ذلك.. ففرصة العمل الواحدة تتراوح من 100 ألف إلى مليون جنيه"، وأتساءل: مين يقدر على ذلك؟

وتابع: المستهدف الحقيقى طفل واحد لكل أسرة، ولا ألوم الأنظمة السابقة ولا أقول إننا أفضل منهم، ولكن نحن لدينا القدرة على مواجهة التحديات، ووجب علينا التعامل مع هذه الأزمة".

واختتم كلمته فى ملف الزيادة السكانية: "الزيادة السكانية تحمل الدولة والحكومة أكثر مما تحتمل، ولكن فى ذات الوقت ما أنجزته الحكومة خلال الـ5 سنوات الماضية ضخم جدًا".