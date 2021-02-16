بعد ساعة من الانعقاد.. البرلمان يرفع جلسته للأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، الجلسة العامة للبرلمان، والتى لم تستغرق غير ساعة واحدة، تم خلالها الموافقة النهائية على قانون لائحة مجلس الشيوخ، ومشروع قانون إعفاء عوائد السندات بالخارج من الضرائب والرسوم.





ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجارى. وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء القوات المسلحة فى العمليات الإرهابية والحروب. وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء. وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصرى الديمقراطى الاجتماعى - الشعب الجمهورى - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين). وأكد ممثلوا الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالى ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

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