دفاع البرلمان: تبرع النواب لصندوق الشهداء واجب وطنى

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن إعلان أعضاء الهيئات البرلمانية تبرعهم لصالح صندوق أسر الشهداء واجب وطنى، وأقل ما يمكن أن يقدمه النواب لمن ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.





وأكد العوضى فى تصريحات له، عقب موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم الشهداء، أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، تشجع جميع المبادرات الوطنية، موضحا أن حزب حماة وطن يرأسه مؤسس وحدة الصاعقة، ونعلم جيدا مدى ما قدمه الشهداء من تضحيات.

وأوضح أن صندوق دعم الشهداء يهدف لتقديم عدد من الخدمات لأسر شهداء الجيش والشرطة، منها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وبين أن تلك الخدمات تتمثل فى توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.

وتابع: كما يقدم الصندوق الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.