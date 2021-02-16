دفاع البرلمان: تبرع النواب لصندوق الشهداء واجب وطنى

وأكد العوضى فى تصريحات له، عقب موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم الشهداء، أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، تشجع جميع المبادرات الوطنية، موضحا أن حزب حماة وطن يرأسه مؤسس وحدة الصاعقة، ونعلم جيدا مدى ما قدمه الشهداء من تضحيات.
وأوضح أن صندوق دعم الشهداء يهدف لتقديم عدد من الخدمات لأسر شهداء الجيش والشرطة، منها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وبين أن تلك الخدمات تتمثل فى توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.
وتابع: كما يقدم الصندوق الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.
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