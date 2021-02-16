وزيرة التضامن: المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب تناول للمخدرات والتدخين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة.

وأضافت القباج، أنه تم إتاحة الخدمات الاجتماعية فى جميع المحافظات، موضحة أن الوزارة لها تدخلات صحية فى حياة الأطفال صحيا منذ اليوم الأول وحتى الـ1000 يوم الأولى، كما تم ربط الدعم النقدى للأسر بشرط إلحاقهم بالمدارس.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك نحو 400 ألف شخص استفادوا من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات، لافتة إلى أن محافظة سوهاج الأعلى فى تناول المخدرات تليها المنيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة المدخنين فى مصر حاليا 27.9%، بعد أن كان 24% فى عام 2014، مؤكدة أن محافظة المنيا أعلى نسب التدخين تليها سوهاج.