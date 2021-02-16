جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة.
وأضافت القباج، أنه تم إتاحة الخدمات الاجتماعية فى جميع المحافظات، موضحة أن الوزارة لها تدخلات صحية فى حياة الأطفال صحيا منذ اليوم الأول وحتى الـ1000 يوم الأولى، كما تم ربط الدعم النقدى للأسر بشرط إلحاقهم بالمدارس.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك نحو 400 ألف شخص استفادوا من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات، لافتة إلى أن محافظة سوهاج الأعلى فى تناول المخدرات تليها المنيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة المدخنين فى مصر حاليا 27.9%، بعد أن كان 24% فى عام 2014، مؤكدة أن محافظة المنيا أعلى نسب التدخين تليها سوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب تناول للمخدرات والتدخين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.