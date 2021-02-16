حالة الطقس.. أمطار خفيفة تضرب شارع رمسيس ووسط البلد |فيديو

شهدت منطقتا وسط البلد ورمسيس أمطار خفيفة، صباح اليوم، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.
وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.
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