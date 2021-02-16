مصر للطيران وأورنج توقعان اتفاقية تعاون مشترك لخدمة عملاء الشركتين

وقعت اليوم شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة أورنج مصر للاتصالات، عقد تعاون مشترك بحضور لفيف من قيادات الشركتين وذلك بالمبني الإداري لمصر للطيران في مطار القاهرة الدولي.

وبحضور الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قام بتوقيع العقد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويأتي توقيع هذا العقد بين الشركتين في ظل مسيرة تعاون جمعتهما على مدار 20 عاما منذ عام 2001، وهي فترة شهدت تقديم العديد من المزايا لعملاء الشركتين.

ويتضمن هذا التعاون حصول مصر للطيران على خدمات الاتصالات التليفونية المحمولة من شركة أورنج مصر مع منح عملاء شركة أورانج وخاصة عملاء برنامج الولاء "Special" مميزات عديدة ببرنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus مثل الحصول على تذاكر مجانية مقابل أميال أو تعلية درجة السفر أو سداد قيمة الحقائب الإضافية باستخدام الأميال وغيرها من المميزات، بالإضافة إلى تخطيط الشركتين لإطلاق حملات تسويقية متتابعة لعملاء الشركتين للاستفادة بالعديد من المميزات على شبكة خطوط مصر للطيران المنتشرة حول العالم والمميزات التي تمنحها شركة أورنج لعملائها.

أعرب الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بتفعيل هذا التعاقد والذي يهدف في المقام الأول إلى توفير المزيد من الخدمات المتكاملة لعملاء مصر للطيران وأن الشراكة تأتي مع أحد أكبر الكيانات في مجال الاتصالات في مصر وهو ما يجعلنا في مصاف اختيارات عملائنا.

ورحب زكريا بزيادة التعاون مع أورنچ وغيرها من الكيانات الكبرى في مختلف المجالات بما يسهم في تشجيع العملاء على السفر والطيران مرة أخرى باستخدام الحلول التكنولوجية الأكثر أمانا ووفقا لأكفأ السبل الاحترازية.

من جهته، قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "تحرص مصر للطيران على تقديم أفضل الخدمات والحلول التقنية لعملائها. فبجانب العروض والتخفيضات الخاصة التي نقدمها إلى جميع نقاط التشغيل حول العالم، نعمل من خلال هذا التعاقد على منح قيمة مضافة لجميع أعضاء برنامج الولاء EGYPTAIR Plus" وجميع عملاء مصر للطيران بصفة عامة من خلال التعاون مع شركة اورنچ كخطوة جديدة نحو مواصلة التقدم والتطوير في مجال خدمة عملاء الشركتين واستكمالًا لمسيرة واستراتيجية الكيانين الكبيرين التي طالما تعكف على تقديم كل ما هو جديد ومميز من الخدمات لعملاء كل شركة سواء مصر للطيران التي تهدف لجعل تجربة السفر عليها أفضل وأكثر راحة ورفاهية أو خيارات شركة اورنچ الرائدة في مجال الاتصالات وخدمات المحمول.

وقد أثمر هذا التعاون الذي تم تجديده وتوسعة بنوده أكثر من مرة منها في عام 2010 و2015 و2018 عن العديد من المزايا والخدمات المميزة المتبادلة لترضي طموحات عملاء الشركتين.

وبدوره صرح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر ، "بأن التعاون مع شركة وطنية كبيرة بحجم مصر للطيران هو تجديد للثقة في خدمات شركة اورنچ مصر ونحن نعتز بها ونعمل على الحفاظ على شراكتنا معها التي بدأت في عام 2001 ونحن مستمرون في تقديم أحدث خدمات الاتصالات والحلول التكنولوجية المتنوعة التي تخدم مجال الطيران والسياحة في مصر والتي تساهم في تقدم الاقتصاد المصري ".