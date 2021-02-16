وتابع : " أحب دائما ان أحقق نجاح بشكل غير مسبوق في كل قضية أتصدى لها ، و في ٢٠١١ عملتوا ثورة لتحسين أحوالكم ، ولكن كان المفروض الناس تعرف ان الاحوال مبتتحسنش الا بالتوازي مع معدلات النمو ".
وأشار : " نحن حاليا 100 مليون ، والرقم المناسب للدخل تريليون دولار ، وهو الرقم الذي يتناسب مع عدد السكان وإذا قل الرقم عن ذلك فإن كل القطاعات ستتأثر بشكل سلبي .. النمو السكاني امن قومي، لانه بيخلي الناس مش راضية .
وتابع : " ان مكنش الارقام دي تبقى موجودة معانا هيبقى عندنا مشاكل كتير و مش اي فرص عمل تحقق تشغيل مناسب ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: مصر تحتاج تريليون دولار للنهوض بقطاعاتها في ظل الزيادة السكانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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