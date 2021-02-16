عاجل.. السيسى يبدأ جولة بعدد من المشاريع فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وافتتح الرئيس قبل بدء الجولة، مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة البحر الأحمر. ويفتتح الرئيس المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات المقرر افتتاحها فى قطاع الصحة.

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