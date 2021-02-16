إنفوجراف.. أبرز تصريحات السيسى فى افتتاح منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - فتح الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الملفات الهامة خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، منها الزيادة السكانية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه الرئيس السيسى، خلال الافتتاح، العديد من الرسائل للمواطنين: "منها أن المبادرات الصحية ساعدت الدولة على الصمود أمام كورونا، وأن الدولة أصبح لديها قاعدة بيانات لـ70 مليون مواطن". وتابع: "تنظيم الأسرة له تأثيره الإيجابى على نواحى الحياة، وأن المواطن سوف يشعر بالتنمية مع انخفاض النمز السكانى إلى 400 ألف نسمة خلال العام".

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