وزيرة الصحة: 1.2 مليار جنيه لتوفير طعم «السولك» لشلل الأطفال

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحى، بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت الوزيرة أن المستشفيات التى تم افتتاحها اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" هى أبو تيج النموذجى بمحافظة أسيوط، وبلطيم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، وإسنا المركزى بمحافظة الأقصر.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم أيضًا افتتاح المجمع القومى للأمصال واللقاحات بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، والذى يضم 8 غرف تجميد، و27 غرفة تبريد، و30 مخزنا، على مساحة 10.5 كم² بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجمع يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال و اللقاحات لتأمين احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى استقبال وحفظ لقاحات فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى جهود الوزارة فى التصدى لأزمة نقص ألبان الأطفال، إذ تم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائى، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالإضافة توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجى لأول مرة فى عام 2020، فضلا عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال عند الشهر الثانى والرابع والسادس من العمر بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بعام 2017 وكان المخزون يبلغ حينها 3 آلاف علبة احتياطى ألبان لمرضى التمثيل الغذائى، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم.
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