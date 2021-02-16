عضو الشيوخ بأسيوط يرحب بإخضاع مكافآت النواب للضرائب

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن توافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إلغاء إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ، من الخضوع للضرائب بشأن المكافأة التى يحصلون عليها، لا غضاضة فيه، وأمر مرحب به، لأن ذلك يؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين فى الخضوع للضرائب .





وأكد الكحيلى، أن هذه الخطوة تؤكد حرص البرلمان بغرفتيه، على أنه يحس بأوضاع المواطن ومعاناته، وان النواب لا يسعون لتمييز أنفسهم كما ادعى البعض ولذلك فإن البرلمان يعمل من أجل المواطن، مستشهدا بحديث رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى بأن العدالة الضريبية مبدأ دستورى. ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر لرئيس الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد الذى تبنى وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك فى طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، الذى كشف أيضا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمى إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا فى المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

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