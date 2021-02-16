فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات الصحة «أبواب الأمل»

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيلم التسجيلى، الذى تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات فى مجال الصحة، صباح الثلاثاء، الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم افتتاح عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.