سعفان يسلم 8 آلاف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقام الوزير بتسليم الوثائق التى أصدرتها الوزارة لـ 8 آلاف و923 عاملاً غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إذ تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى.

أكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى استهدفت المواطن المصرى فى كل بقاع الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منوهًا إلى أن الوزارة سلمت هذه الوثيقة لـ 3593 عاملاً غير منتظم بمحافظة بورسعيد، و12 ألف و642 عاملاً بمحافظة القليوبية، و31 ألفًا و196 عاملاً بمحافظة القاهرة.

وأوضح سعفان أن العامل المصرى هو أهم ترس فى منظومة العمل، وبالتالى كان لزامًا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له، إذ أن وزارة القوى العاملة هى الجهة الوحيدة التى لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها فى 27 محافظة.

وشدد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان "حياة كريمة" لأبناؤها، وتوفير الأمان لهم دائمًا، فى اليوم وغد وفى المستقبل، وتحاول أن تستقرأ المستقبل وتنظر للأمام حتى توفر لمواطنيها كل سبل الرعاية، ولذا يجب على كل أبناؤها رد الجميل لها، بحمايتها وصون ترابها ضد الشرذمة التى تحاول تشويه صورتها أمام العالم أجمع وتنكر خيراتها.