التعليم العالى تطلق مبادرة حرم جامعى رياضى صحى

وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابى بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضى صحى خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة فى الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.
وأوضح التقرير أن الاشتراك بالمبادرة يتطلب التسجيل الإلكترونى (استمارة للجامعة باسم الجامعة، استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة، تشكيل فريق العمل للمبادرة، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة).
وأضاف التقرير أن المبادرة ترتكز على خمسة مجالات رئيسية، منها التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية، الوقاية من المرض، أسلوب التغذية الصحى، والتوعية الرياضية، كالنشاط الرياضى، ندوات، مسابقات، والتوعية البيئية، مثل: الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة فى التعليم، وأنشطة ثقافية واجتماعية، مثل: الوقاية من الإدمان، الصحة النفسية والعقلية، المسؤولية الاجتماعية، وأنشطة فنية، مثل: تميمة المبادرة، التوعية عن طريق الفن، يافطات الإرشادات العامة، الأعمال الفنية المعبرة عن المبادرة.
وأشار التقرير إلى قيام معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات بتدريب وتأهيل الكوادر الجامعية (طلاب، مشرفين، أعضاء هيئة تدريس) عن طريق دورات تدريبية وفقًا لمحاور المبادرة، وتنظيم ورش عمل وأنشطة مختلفة بالجامعات.
وأكد التقرير على أن المبادرة تقدم جوائز مالية وعينية للجامعات المشاركة الحاصلة على أعلى التقييمات، حيث يمنح الدرع الذهبى للجامعة صاحبة المستوى الأول، والدرع الفضى للمستوى الثانى، والبرونزى للمستوى الثالث.
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