بمشاركة 6 دول.. الجامعة اليابانية تعيد تأهيل المبانى التراثية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجامعة اليابانية، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي يبدأ بتأهيل مبنى "قرداحى" ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف الجوهرى، أن المشروع يشارك فيه 6 فرق بحثية من دول" إيطاليا، إسبانيا، قبرص، الأردن، فلسطين، لبنان، مصر"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام تكنولوجيا المعلومات لإعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثى.

وبدوره، أكد الدكتور أمين شكرى، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية والباحث الرئيسى للمشروع، على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى التراثية والمبانى العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح كلا من الدكتور زياد الصياد والدكتورة دينا طه، أعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة بجامعة الإسكندرية، والباحثان المشاركان بالمشروع، أن المشروع يشتمل على محاكاة معدلات استهلاك الطاقة فى المبانى محل الدراسة ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والاحتباس الحرارى.

يذكر أن مبنى "قرداحى" المجاور لدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" جرى بنائه أوائل القرن العشرين على يد الثرى "قرداحى"، ومسجل ضمن مجلد التراث، نظرا لطرازه المعمارى المتميز.